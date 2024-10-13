Медведев призвал Польшу «не будить зверя» после угроз ударить по Петербургу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления представителей Вооруженных сил Польши об ударе по Санкт-Петербургу.
Медведев отреагировал на заявления из генштаба польской армии где пригрозили нанести удар по Санкт-Петербургу. Зампред Совбеза напомнил о многочисленных разделах Польши и призвал Варшаву «не будить зверя».
«А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» - написал политик в своем Telegramканале.
Ранее угрозу ударить по Санкт-Петербургу в случае конфликта России и НАТО заявил бывший начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак, напоминает «Радиоточка НСН».
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