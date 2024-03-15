Медведев призвал «изничтожить» школьные туалеты на улице

Проблему школьных туалетов на улице необходимо решить, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В ходе заседания программной комиссии объединения политик поручил сделать все для решения вопроса.

Медведеву сообщили, что в сельских территориях страны осталось «крайне мало» школ с туалетами во дворе. Политик призвал «закрыть» эту проблему. Председатель партии напомнил, что несколько раз сталкивался с этим вопросом в поездках по стране.

По словам Медведева, проблема школьных туалетов во дворе «кочует из одного документа в другой», из-за этого всем «должно быть стыдно».

«Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — цитирует политика ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев призвал снимать кино о войне, возвеличивая подвиги российских героев, напоминает телеканал «360».

