Медведев призвал арестовать президента Грузии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал отстранить от должности президента Грузии Саломе Зурабишвили и арестовать ее за призывы к государственному перевороту. Об этом он заявил в соцсети X.
Медведев назвал Зурабишвили «марионеточным» президентом, который, отказываясь признавать итоги парламентских выборов, идет против конституции страны. «Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест», — подчеркнул он.
Ранее Зурабишвили встретилась с оппозицией на митинге перед парламентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru