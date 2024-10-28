Медведев призвал арестовать президента Грузии

Медведев назвал Зурабишвили «марионеточным» президентом, который, отказываясь признавать итоги парламентских выборов, идет против конституции страны. «Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест», — подчеркнул он.

Ранее Зурабишвили встретилась с оппозицией на митинге перед парламентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

