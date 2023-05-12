Медведев предрек Зеленскому финал Гитлера
12 мая 202313:32
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет финал Адольфа Гитлера.
«У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Так Медведев отреагировал на слова Зеленского, о том, что находящиеся в Кремле «плохо кончат». Также экс-президент России назвал украинского лидера «тварью в зеленом» и напомнил, что «кто как умрет, нам неведомо».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru