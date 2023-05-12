Медведев предрек Зеленскому финал Гитлера

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет финал Адольфа Гитлера.

«У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Так Медведев отреагировал на слова Зеленского, о том, что находящиеся в Кремле «плохо кончат». Также экс-президент России назвал украинского лидера «тварью в зеленом» и напомнил, что «кто как умрет, нам неведомо».



