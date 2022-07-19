Медведев предложил расследовать оружейные поставки США на Украину
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия добьется всех поставленных целей и мир будет на ее условиях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что США продолжают бесконтрольно накачивать оружием Украину. Отметив, что продажа оружия в третьи страны по серым схемам приносит много денег.
«За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, еще недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное – бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами. В этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединённых Штатов. Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. «Сонный Джо», кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный», - написал Медведев.
Он выразил мнение, что поставленное оружие будет распространяться среди преступников по всему миру.
«Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», - отметил Медведев.
Он не исключает, что в будущем странам нужно будет расследовать оружейные поставки США. Либо подумать над международным органом, который будет изымать американское оружие.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», - резюмировал Медведев.
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