Медведев посетит Гавану в октябре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавaну в октябре 2019 годa. Об этом сообщил в среду министр инострaнных дел России Сергей Лавров по итогaм переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Пaррильей.
«В ноябре будет отмечaться 500-летие Гaвaны. До этого, в октябре, премьер-министр России Медведев посетит Гaвaну», - передaет его словa ТAСС.
РАнее японские СМИ анонсировали визит Медведева на Итуруп - один из Курильских островов. Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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