Медведев объяснил, почему не будет спикером Госдумы
Председатель «Единой России», зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий объяснил, почему не стал баллотироваться в Госдуму нового созыва или претендовать на место спикера парламента.
У бывшего президента не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности, сказал Медведев RT.
При этом он отметил, что в ряде стран бывшие президенты вообще никогда не занимают государственных должностей.
По его словам, работа в Госдуме «очень тонкая и филигранная», которую нужно вести ежедневно, «опираясь на прежние должности».
«Мне представляется, во всяком случае сейчас, что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», - подчеркнул Медведев, комментируя слухи о том, что он может занять пост спикера.
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