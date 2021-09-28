Медведев объяснил, почему не будет спикером Госдумы

Председатель «Единой России», зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий объяснил, почему не стал баллотироваться в Госдуму нового созыва или претендовать на место спикера парламента.

У бывшего президента не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности, сказал Медведев RT.

При этом он отметил, что в ряде стран бывшие президенты вообще никогда не занимают государственных должностей.

По его словам, работа в Госдуме «очень тонкая и филигранная», которую нужно вести ежедневно, «опираясь на прежние должности».

«Мне представляется, во всяком случае сейчас, что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», - подчеркнул Медведев, комментируя слухи о том, что он может занять пост спикера.

