Медведев назвал победу России в СВО гарантией ядерной безопасности всего мира

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что именно Запад толкает мир к глобальному конфликту с использованием ядерного оружия.

В частности, он указал, что западные страны открыто заявляют, что России нельзя дать победить в конфликте на Украине. При этом цель Киева, в случае победы, забрать все ранее принадлежащие ей территории.

«То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев приходит к выводу, что является прямой провокацией мировой войны с использованием ядерного оружия. По его словам, именно западные страны и толкаю мир к глобальному конфликту, потому победа России в СВО и станет гарантией от мирового столкновения.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЗападУкраинаРоссияВоенная Операция
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