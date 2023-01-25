Медведев назвал экс-президента Польши подстрекателем

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подстрекателем экс-лидера Польши Леха Валенсу после его слов об уникальной возможности ФРГ разобраться с Россией. Об этом Медведев заявил в своем Twitter.

По словам политика, что Валенса «жжет», когда предлагает уничтожить Китай и Россию стараниями Германии. Медведев отметил, что в словах бывшего президента Польши заметны «навыки наемного подстрекателя Социалистической службы безопасности Польши».

Ранее сообщалось, что Валенса получил усиленную охрану после своих заявлений о необходимости уменьшить население России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПольшаДмитрий Медведев
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