Медведев назвал экс-президента Польши подстрекателем
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подстрекателем экс-лидера Польши Леха Валенсу после его слов об уникальной возможности ФРГ разобраться с Россией. Об этом Медведев заявил в своем Twitter.
По словам политика, что Валенса «жжет», когда предлагает уничтожить Китай и Россию стараниями Германии. Медведев отметил, что в словах бывшего президента Польши заметны «навыки наемного подстрекателя Социалистической службы безопасности Польши».
Ранее сообщалось, что Валенса получил усиленную охрану после своих заявлений о необходимости уменьшить население России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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