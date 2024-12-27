России после завершения гибридной войны Запада против страны следует «игнорировать» США. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Тут все просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно», — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что прямой конфликт Москвы и Вашингтона очевидно «перерастет в мировую ядерную войну».

Ранее зампред Совбеза назвал законной военной целью пособников лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, напоминает 360.ru.

