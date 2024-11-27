Матвиенко заявила о наличии у России супероружия

Россия обладает супероружием для адекватного ответа на агрессию против страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Политик также отметила, что РФ должна быть готова к любым безрассудным шагам Запада. При этом ответ, несомненно, будет адекватным.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешник» по заводу в украинском Днепропетровске. По данным аналитиков, такая ракета может долететь до Киева за пять минут, до Берлина — за 11, до Парижа — за 17, а до Лондона — за 19, пишет Ura.ru.

