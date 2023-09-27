Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первом вечере просветительского проекта «Литературная гостиная: послы русской культуры» процитировал отрывок из письма поэта Федора Тютчева о противостоянии России и Запада. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет с каждым годом, все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал», - процитировал Лавров отрывок из письма поэта, написанного в 1854 году.
Министр напомнил, что Тютчев предсказывал, что Россия вступит в противостояние со всей Европой.
Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ранее заявил, что Москва сохранила неформальный диалог с недружественными странами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца
- Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева
- МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
- Движение по Крымскому мосту временно остановят 28 сентября
- В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат
- В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
- СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы
- Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины
- На востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
- Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru