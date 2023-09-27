Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет с каждым годом, все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал», - процитировал Лавров отрывок из письма поэта, написанного в 1854 году.

Министр напомнил, что Тютчев предсказывал, что Россия вступит в противостояние со всей Европой.

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ранее заявил, что Москва сохранила неформальный диалог с недружественными странами, передает «Радиоточка НСН».

