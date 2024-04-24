Матвиенко: Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике
Вопрос укрупнения регионов не стоит в политической плоскости. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Как отметила политик, эту тему постоянно обсуждают на экспертном уровне.
«Но в политической плоскости она пока не стоит. Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности... страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — подчеркнула председатель Совфеда.
По словам Матвиенко, существуют научные исследования этого вопроса, и не оспаривается факт, что регионы экономически неэффективны ниже определенной численности населения. Как пояснила политик, если все трудовые ресурсы в субъекте — бюджетники, правоохранители, чиновники, то «там нет трудовых ресурсов для развития».
Ранее Валентина Матвиенко предположила, что в новом составе правительства РФ возможны перестановки, однако кардинальных изменений не будет, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru