Матвиенко: Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике

Вопрос укрупнения регионов не стоит в политической плоскости. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Как отметила политик, эту тему постоянно обсуждают на экспертном уровне.

«Но в политической плоскости она пока не стоит. Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности... страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — подчеркнула председатель Совфеда.

По словам Матвиенко, существуют научные исследования этого вопроса, и не оспаривается факт, что регионы экономически неэффективны ниже определенной численности населения. Как пояснила политик, если все трудовые ресурсы в субъекте — бюджетники, правоохранители, чиновники, то «там нет трудовых ресурсов для развития».

Ранее Валентина Матвиенко предположила, что в новом составе правительства РФ возможны перестановки, однако кардинальных изменений не будет, пишет «Свободная пресса».

