Матвиенко: Россия не собирается закрывать страну или запрещать поездки по миру
Российские власти не намерены закрывать страну, запрещать гражданам ездить в другие страны или закрывать въезд в РФ для уехавших соотечественников. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Как отметила политик, у людей есть право ездить по миру.
«Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше», — рассказала Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, Россия открытая страна и не собирается «вешать замок» и закрывать въезд.
«Ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. А так, мы ждем своих домой», — заключила политик.
Ранее председатель Совета Федерации сообщила, что у властей РФ нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru