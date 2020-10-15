Матвиенко предложила выстроить отношения с ЕС заново

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России и Евросоюзу нужно выстроить новую систему отношений.

Матвиенко рассказала в интервью агентству ТАСС, что больше не удивляется санкциям и относится к ним «с юмором», отметив, что Евросоюз и входящие в него страны – это не одно и то же, так как Россия поддерживает с многими государствами Европы дружественные отношения.

Председатель Совфеда призвала не политизировать межгосударственные отношения и предложила быть «открытыми, честными и добросовестными партнерами» с европейскими странами.

Она также заявила, что Россия и ЕС должны были начать совместное расследования по инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального, как это изначально и предлагалось российской стороной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном прекращении диалога с Евросоюзом из-за угроз введения санкций.

Евросоюз после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным готовится ввести санкции против России. По сведениям газеты The New York Times, в «черный список» могут попасть первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, а также полпред президента в СФО Сергей Меняйло и два замминистра обороны.

