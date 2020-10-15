Матвиенко предложила выстроить отношения с ЕС заново
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России и Евросоюзу нужно выстроить новую систему отношений.
Матвиенко рассказала в интервью агентству ТАСС, что больше не удивляется санкциям и относится к ним «с юмором», отметив, что Евросоюз и входящие в него страны – это не одно и то же, так как Россия поддерживает с многими государствами Европы дружественные отношения.
Председатель Совфеда призвала не политизировать межгосударственные отношения и предложила быть «открытыми, честными и добросовестными партнерами» с европейскими странами.
Она также заявила, что Россия и ЕС должны были начать совместное расследования по инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального, как это изначально и предлагалось российской стороной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном прекращении диалога с Евросоюзом из-за угроз введения санкций.
Евросоюз после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным готовится ввести санкции против России. По сведениям газеты The New York Times, в «черный список» могут попасть первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, а также полпред президента в СФО Сергей Меняйло и два замминистра обороны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- На МКС отказала российская система получения кислорода
- Азербайджан заявил об обстреле территорий в Карабахе со стороны Армении
- Алиев опроверг присутствие наемников в Карабахе
- Трамп призвал Байдена рассказать о своем участии в бизнесе семьи
- Матвиенко предложила выстроить отношения с ЕС заново
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru