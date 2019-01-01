Матвиенко предложила новый способ оценки работы губернаторов

Система оценки эффективности работы губернаторов должна быть доработана.Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает Ura.ru.

По ее словам, помимо прочего, необходимо ввести критерий, который сможет показать эффективность губернатора в вопросах, когда речь идет о привлечении инвестора на современных платформах. Матвиенко отметила, что благодаря нововведению, региональные главы «будут соревноваться, тянуться друг за другом», уточняет RT.

Председатель Совфеда также рассказала, что оценивать качество работы губернаторов необходимо ежегодно, а не разв пять лет, когда проходят выборы.

