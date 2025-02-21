Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского
Народ Украины презирает президента страны Владимира Зеленского, считает бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению миллиардера, Зеленский провел бы выборы, если бы «был действительно любим народом».
«Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ... На самом деле его презирает народ Украины», — считает Маск.
Как отметил бизнесмен, президент США Дональд Трамп прав, игнорируя украинского политика и стремясь к «миру, независимому от машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат».
Ранее Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru