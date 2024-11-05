Маск: В Голливуде заставляют поддерживать Камалу Харрис
Голливудским актерам приходится публично поддерживать на выборах президента США кандидата от демократов Камалу Харрис из-за угроз лишиться съемок и контрактов. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в интервью телеведущему Джо Рогану.
По словам миллиардера, знаменитостям звонит некто «влиятельный в Голливуде».
«Этот человек говорит: "Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело". Но если вы этого не сделаете... вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — рассказал Маск.
Как отметил предприниматель, собеседники актеров не пытаются напрямую им угрожать, разговаривают очень доброжелательно, но все артисты «все прекрасно понимают».
Ранее Илон Маск выступил в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа на предвыборном митинге политика в штате Пенсильвания, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru