Маск: В Голливуде заставляют поддерживать Камалу Харрис

Голливудским актерам приходится публично поддерживать на выборах президента США кандидата от демократов Камалу Харрис из-за угроз лишиться съемок и контрактов. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в интервью телеведущему Джо Рогану.

По словам миллиардера, знаменитостям звонит некто «влиятельный в Голливуде».

«Этот человек говорит: "Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело". Но если вы этого не сделаете... вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — рассказал Маск.

Как отметил предприниматель, собеседники актеров не пытаются напрямую им угрожать, разговаривают очень доброжелательно, но все артисты «все прекрасно понимают».

Ранее Илон Маск выступил в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа на предвыборном митинге политика в штате Пенсильвания, напоминает Ura.ru.

