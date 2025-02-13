Маск призвал США не вмешиваться в дела других стран

США нужно прекратить вмешиваться в дела других государств, считает бизнесмен, глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск. Об этом он заявил на Всемирном саммите правительств в ОАЭ, пишет РИА Новости.

«Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами», — отметил Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что Вашингтону следует заниматься своими делами «вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду». По словам Маска, новой американской администрации стало менее интересно вмешательство в политику других государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск во главе DOGE устроит масштабные проверки в госструктурах, напоминает Ura.ru.

