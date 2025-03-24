Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США

Мир - правильный выбор для США и Украины, считает миллиардер, глава американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети X.

Бизнесмен отреагировал на публикацию одного из пользователей, который обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом предательстве Украины.

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки», - написал Маск, призвав запомнить его слова.

Ранее миллиардер высказал мнение, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции в отношении десяти крупнейших украинских олигархов, напоминает 360.ru.

