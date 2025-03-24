Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США
Мир - правильный выбор для США и Украины, считает миллиардер, глава американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети X.
Бизнесмен отреагировал на публикацию одного из пользователей, который обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом предательстве Украины.
«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки», - написал Маск, призвав запомнить его слова.
Ранее миллиардер высказал мнение, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции в отношении десяти крупнейших украинских олигархов, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru