Маск: Демократы уничтожат конституцию США
Демократы в случае победы их кандидата на выборах президента США уничтожат американскую конституцию, считает миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джона Керри заявил, что конституция страны мешает в борьбе с «дезинформацией» в соцсетях. По его словам, демократам необходима победа на президентских выборах, чтобы получить возможность осуществить некие изменения. Один из пользователей Х разместил скриншот с заголовком статьи о речи Керри, отметив, что при победе демократов голосование станет последним для США.
«И они [демократы] уничтожат Конституцию», — отметил Маск, комментируя публикацию.
Ранее миллиардер высказал мнение, что грядущие президентские выборы могут стать для США последними, если экс-президент, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп проиграет, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгограде три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с РФ
- ФСБ пресекла серию диверсий в Ингушетии
- Маск: Демократы уничтожат конституцию США
- ХАМАС заявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане
- Константин Хабенский может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме
- СМИ: Израиль отменил операцию по ликвидации лидера ХАМАС
- Mia Boyka опровергла сообщения о снижении гонорара за корпоративы
- Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ
- В Москве при пожаре в ЖК в Ильменском проезде погиб человек, двое пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru