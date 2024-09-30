Маск: Демократы уничтожат конституцию США

Демократы в случае победы их кандидата на выборах президента США уничтожат американскую конституцию, считает миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джона Керри заявил, что конституция страны мешает в борьбе с «дезинформацией» в соцсетях. По его словам, демократам необходима победа на президентских выборах, чтобы получить возможность осуществить некие изменения. Один из пользователей Х разместил скриншот с заголовком статьи о речи Керри, отметив, что при победе демократов голосование станет последним для США.

«И они [демократы] уничтожат Конституцию», — отметил Маск, комментируя публикацию.

Ранее миллиардер высказал мнение, что грядущие президентские выборы могут стать для США последними, если экс-президент, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп проиграет, напоминает RT.

