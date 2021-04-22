«Манифест нового мира»: в Турции оценили послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало «манифестом нового мира», считает автор издания Sabah Берджан Тутар.
По мнению турецкого журналиста, российский лидер оказался «крепким орешком» и «уже превратился в кошмар» для президента США Джо Байдена. Тутар отметил, что Соединенные Штаты не обладают прежней мощью и не могут ответить на военные шаги России.
Кроме того, журналист считает, что «выпад Путина в адрес бандитского Запада» — манифест нового мира, и послание российского лидера столь же революционно, как его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции 2007 года.
Накануне в столичном «Манеже» Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, напоминает Ura.ru. Президент обратил внимание на недружественные действия ряда стран по отношению к РФ и подчеркнул, что за любыми опасными для страны выпадами последует жесткий и ассиметричный ответ. Также Путин выразил надежду, что другие государства не станут переходить «красную черту» в отношении России, отмечает «Свободная пресса».
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