«Манифест нового мира»: в Турции оценили послание Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало «манифестом нового мира», считает автор издания Sabah Берджан Тутар.

По мнению турецкого журналиста, российский лидер оказался «крепким орешком» и «уже превратился в кошмар» для президента США Джо Байдена. Тутар отметил, что Соединенные Штаты не обладают прежней мощью и не могут ответить на военные шаги России.

Кроме того, журналист считает, что «выпад Путина в адрес бандитского Запада» — манифест нового мира, и послание российского лидера столь же революционно, как его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции 2007 года.

Накануне в столичном «Манеже» Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, напоминает Ura.ru. Президент обратил внимание на недружественные действия ряда стран по отношению к РФ и подчеркнул, что за любыми опасными для страны выпадами последует жесткий и ассиметричный ответ. Также Путин выразил надежду, что другие государства не станут переходить «красную черту» в отношении России, отмечает «Свободная пресса».

