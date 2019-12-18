Маневры в пользу Белоруссии на полтора миллиарда

Москва выплатит Минску до 1,5 миллиарда долларов, введя обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года, - поясняет РБК. Как ранее заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко, вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в российской нефтяной сфере может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств. Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В этом году Россия начала так называемый налоговый маневр - постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого российская нефть для Белоруссии станет дороже. Минск оценил свои потери от этих мер в период до 2024 года в 10-11 миллиардов долларов и потребовал компенсаций.

«Предательство национальных интересов России» – такую хлесткую характеристику принятому решению дал в эфире НСН член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько.

«В отсутствие реальной политической и экономической интеграции мы по сути платим дань Белоруссии не понятно за что. Зачем мы спонсируем этот режим в Белоруссии? Только для того, чтобы он делал вид, что он нам дружественен? Вот сейчас Белоруссия заявила о готовности проводить совместные учения с НАТО. Как это расценивать? НАТО — недружественная нам организация, которая наращивает свое присутствие по периметру наших границ. А мы платим дань Белоруссии! Не смешно ли это? Получается, что мы ее сырьевая, финансовая колония».

По словам собеседника НСН, эти 1,5 млрд лучше было бы направить на решение каких-то внутренних проблем.

Попытки Минска добиться компенсаций потерь, которые белорусская сторона понесет в связи с так называемым налоговым маневром в нефтяной отрасли России, были предметом многочасовых дискуссий на декабрьских встречах двух президентов в прошлом году. Тогда стороны к согласию прийти так и не смогли. Возможно, благодаря эмоциональным заявлениям Александра Лукашенко о том, что Россия перестала видеть в Белоруссии братскую страну. С тех пор накал страстей в речах белорусского президента в отношении России несколько снизился. Этот «маневр» принес полтора миллиарда.

