Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры

Максим Ксензов освобожден от должности заместителя министра культуры РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Причиной стало сокращение этой должности. По данным агентства, с января 2021 года количество замминистров культуры будет сокращено с 6 до 4.

Отмечается, что Ксензов на своей должности занимался купированием департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Свой уход с должности чиновник подтвердил агентству.





