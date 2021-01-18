Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры
Максим Ксензов освобожден от должности заместителя министра культуры РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.
Причиной стало сокращение этой должности. По данным агентства, с января 2021 года количество замминистров культуры будет сокращено с 6 до 4.
Отмечается, что Ксензов на своей должности занимался купированием департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Свой уход с должности чиновник подтвердил агентству.
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