Германия и Франция планируют совместную работу по эвакуации граждан из Афганистана

Власти Германии и Франции планируют совместные действия в целях эвакуации граждан из Афганистана, где власть была захвачена талибами. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

По словам Меркель, она уже обсудила этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

