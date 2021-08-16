Германия и Франция планируют совместную работу по эвакуации граждан из Афганистана

Власти Германии и Франции планируют совместные действия в целях эвакуации граждан из Афганистана, где власть была захвачена талибами. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

По словам Меркель, она уже обсудила этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ФранцияГерманияАфганистан
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