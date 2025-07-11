Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных

Франция и Великобритания могут отправить около 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

По словам политика, численность объединенных сил будет соответствовать уровню армейского корпуса.

«Они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО», — заявил Макрон.

Президент Франции указал, что эти силы будут основой международного контингента для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее Макрон заявил, что Европа не бросит Киев, пишет RT.

