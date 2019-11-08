Макрон задумался о судьбе России
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist рассказал о трех сценариях, по которым может идти развитие России.
Так, пишут Известия, в первом случае Россия может восстановить статус сверхдержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако этому может помешать недостаток экономической мощи и низкая численность населения. Вторым сценарием, по мнению главы Франции, станет «евразийская модель», однако и здесь есть препятствие – доминирующий в азиатском регионе Китай, сообщает Газета.ру.
В третьем случае Россия должна отыскать или выработать новую сбалансированную модель отношений с Европой, так как сегодня, считает Макрон, Москва воспринимает ЕС в качестве вассала США из-за приближения НАТО к российским границам. Однако, по мнению французского президента, в будущем подобное отношение может измениться.
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