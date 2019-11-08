Макрон задумался о судьбе России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist рассказал о трех сценариях, по которым может идти развитие России.

Так, пишут Известия, в первом случае Россия может восстановить статус сверхдержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако этому может помешать недостаток экономической мощи и низкая численность населения. Вторым сценарием, по мнению главы Франции, станет «евразийская модель», однако и здесь есть препятствие – доминирующий в азиатском регионе Китай, сообщает Газета.ру.