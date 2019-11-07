Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Эммануэль Макрон предупредил европейские страны, что они больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО. Об этом президент Франции заявил в интервью The Economist.

Французский лидер заявил, что «то, что сейчас происходит — это смерть мозга НАТО. Нет никакой координации по принятию стратегических решений». Кроме того, как отмечает «Свободная пресса», Эммануэль Макрон отметил, что есть необходимость «прояснить, каковы стратегические цели НАТО». Президент подчеркнул, что Европе нужно «проснуться» и начать наращивать оборонный потенциал, пишет Утро.ру.

Ранее НСН писала, что Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы.

Президент Франции подчеркнул, что народ России имеет близкое отношение к западному гуманизму, а российская история, культура и география в своей основе являются европейскими, сообщает RT.

Сессия ПАСЕ началась 30 сентября и продлилась до 4 октября. В ее повестку, в том числе, было включено обсуждение протестных акций в Москве летом этого года. Российская делегация была полностью восстановлена в своих правах 26 июня. Делегация Украины в знак протеста отказалась участвовать в сессии.



