Макрон выступил за «требовательный диалог» с Россией
Построение безопасности в Европе включает в себя диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе специального мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — цитирует французского лидера ТАСС.
Франция ранее неоднократно подчеркивала необходимость взаимодействия с РФ. Так, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета, Макрон заявлял о необходимости сохранять действующие каналы связи Евросоюза с Москвой. По мнению французского лидера, диалог с Россией необходим для обеспечения стабильности.
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