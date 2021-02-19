Макрон выступил за «требовательный диалог» с Россией

Построение безопасности в Европе включает в себя диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе специального мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — цитирует французского лидера ТАСС.

Франция ранее неоднократно подчеркивала необходимость взаимодействия с РФ. Так, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета, Макрон заявлял о необходимости сохранять действующие каналы связи Евросоюза с Москвой. По мнению французского лидера, диалог с Россией необходим для обеспечения стабильности.

