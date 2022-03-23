Макрон выразил готовность продолжать урегулирование кризиса на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон после разговора с российским президентом Владимиром Путиным выразил готовность продолжать урегулирование кризиса на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Елисейском дворце, тем не менее, отметили, что стороны к какому-либо соглашению не пришли. Макрон уверен, что другого пути, как переговоры и прекращения огня, не может быть.

Ранее сообщалось, что французский и российский президенты во вторник провели телефонный разговор по ситуации на Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

