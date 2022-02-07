Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у лидеров будет рабочий обед, а после пройдет совместная пресс-конференция.
Автор аналитического материала на сайте телеканала CNN сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон может занять место Ангелы Меркель, которая ушла с поста канцлера ФРГ, в роли ключевого переговорщика с Россией от стран Запада.
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