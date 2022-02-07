Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у лидеров будет рабочий обед, а после пройдет совместная пресс-конференция.



Автор аналитического материала на сайте телеканала CNN сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон может занять место Ангелы Меркель, которая ушла с поста канцлера ФРГ, в роли ключевого переговорщика с Россией от стран Запада.

