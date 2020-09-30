Макрон позвонит Путину и Трампу насчёт Карабаха
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении организовать телефонный разговор лидерами Российской Федерации и Соединённых штатов Америки для обсуждения обострения обстановки в Нагорном Карабахе.
Как уточнил глава Пятой республики, с Владимиром Путиным он планирует созвониться уже сегодня ближе к вечеру, а завтра — с Дональдом Трампом. Макрон хочет обменяться с коллегами мнениями и наметить варианты выхода их кризиса, передает RT.
Ранее президент Франции уже провёл телефонную беседу с главой правительства Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Фургал и Арашуков теряют зрение в СИЗО
- Путин запретил вывозить из России необработанный лес
- Вильфанд рассказал о продолжении бабьего лета
- Назван регион - лидер по иммунитету к коронавирусу
- Аксенов уволил главу крымского Минздрава
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru