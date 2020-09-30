Макрон позвонит Путину и Трампу насчёт Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении организовать телефонный разговор лидерами Российской Федерации и Соединённых штатов Америки для обсуждения обострения обстановки в Нагорном Карабахе.

Как уточнил глава Пятой республики, с Владимиром Путиным он планирует созвониться уже сегодня ближе к вечеру, а завтра — с Дональдом Трампом. Макрон хочет обменяться с коллегами мнениями и наметить варианты выхода их кризиса, передает RT.

Ранее президент Франции уже провёл телефонную беседу с главой правительства Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе.

