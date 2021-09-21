Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за помощь в организации выставки Морозовых, передает ТАСС.

Макрон отметил, что Путин сыграл значимую роль в том, чтобы выставка прошла во французской столице.

Открытие экспозиции «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» состоялось в Париже во вторник в музее Fondation Louis Vuitton.





