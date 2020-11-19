Макрон обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провёл встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба французского лидера.

Главы государств обсудили обстановку в Нагорном Карабахе после подписания договора о прекращении огня.

Французский президент также выразил готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшему региону. Кроме того, Макрон рассказал о желании французских властей принять меры для защиты культурного наследия Карабаха.

Ранее в четверг главы российского и французского МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг карабахского урегулирования, а также деятельность российских миротворцев в регионе.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

