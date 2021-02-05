Макрон: Необходим диалог Евросоюза с Россией

ЕС должен сохранять действующие каналы связи с Москвой и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, передает РБК.

Так глава государства ответил на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета. «Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — сказал президент. Он отметил, что такой «всеобъемлющий диалог необходим», несмотря на существующие расхождения.

При этом Макрон высказался за жесткую позицию по ряду вопросов, в том числе по ситуации с Украиной или в случае с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее Макрон написал твит на русском языке.

Глава государства призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

