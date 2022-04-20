Макрон и Ле Пен проведут дебаты в прямом эфире

Теледебаты пройдут в среду в 21.00 и продлятся около двух часов. Трансляцию прямого эфира покажут несколько национальных каналов.

Отмечается, что Макрон и Ле Пен уже проводили подобные дебаты в 2017 году. Тогда победил Макрон с большим отрывом от соперницы во втором туре. Ле Пен признала, что проиграла Макрону из-за неудачного выступления на дебатах.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Оба кандидата вышли во второй тур.