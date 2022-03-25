Макрон анонсировал разговор с Путиным в ближайшие часы

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие часы переговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Макрон уточнил, что разговор с Путиным может состоятся в течение 48-72 часов. По словам президента, одной из тем разговора, в частности, будет гуманитарная операция в украинском Мариуполе. Он рассчитывает обсудить детали операции.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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