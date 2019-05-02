Мадуро заявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Во время первомайского митинга в Каракасе венесуэльский лидер заявил, что Боливарианскому конгрессу народов Венесуэлы, который объединяет более 80 социальных организаций, следует провести сессию по разработке плана изменений.

Мадуро заявил, что 4 и 5 мая объявляются великими национальными днями диалога, действий и предложений «всех ветвей народной власти», пишет RT. Он сообщил, что готов принять предложения во имя улучшения жизни народа.

30 апреля в Венесуэле была предпринята очередная попытка государственного переворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец пояснил НСН, зачем ситуацию в Венесуэле доводят до хаоса



