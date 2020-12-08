Мадуро сообщил о попытке покушения на него в день парламентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день выборов в парламент планировалось покушение на его убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Мадуро, которые он произнес в ходе пресс-конференции, информация о возможном покушении поступила ему от "доверенного источника", служащего в колумбийской разведке. Для того, чтобы избежать нападения, Мадуро вынужден был выбрать другой участок для голосования.

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря. Коалиция "Великий патриотический полюс", который возглавляет поддерживающая президента страны Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрала более 65 % голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПрезидент ВенесуэлыМадуро
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