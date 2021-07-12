«Лживая информация»: Песков опроверг возможность переноса думских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму, которые запланированы на осень нынешнего года.

Ранее Ura.ru со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о возможном переносе думских выборов из-за коронавируса и введении в регионах ряда запретов, которые не способствуют рейтингам «Единой России».

«Уже 10 раз все это опровергли, нет, это лживая информация», — цитирует Пескова ТАСС.

Сообщения о переносе выборов опровергла и глава Центризбиркома Элла Памфилова, напоминает телеканал «360». По словам главы ЦИК, распространяющие подобные слухи «пытаются дезорганизовать подготовку к выборам», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ОпровержениеГосдумаВыборыДмитрий Песков
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