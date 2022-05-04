«Лукойл Нефтохим Бургас»: у Болгарии нет альтернативы российской нефти

Болгария не видит реальных альтернатив на замену нефти из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас».

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Сообщается, что на болгарском рынке на данный момент нет предложений других сортов нефти, кроме российской.

Причем, технически завод имеет возможность перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это существенно снизит возможности завода.

«Лукойл Нефтохим Бургас» отмечает, что в текущее время доля сырья из России составляет 100%, так как альтернативные поставки ограничены.

В сложившейся ситуации министр энергетики Александар Николов заявил, что Болгария будет просить об исключении из эмбарго на нефть из РФ, который предлагает ввести Еврокомиссия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.


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ФОТО: pixabay.com
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