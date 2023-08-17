«Прикрой меня»: Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за день до начала спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин обратился к нему с просьбой.
«Если вдруг что-то случится, ты прикрой меня, пожалуйста», - процитировал Лукашенко слова президента России.
В интервью журналистке Диане Панченко Лукашенко заявил, что до начала спецоперации Украина планировала нанести удар по территории Белоруссии.
Переговоры по Украине нужно начать без предварительных условий, считает Лукашенко. По его словам, Москве и Киеву следует обсудить территориальные вопросы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru