«Прикрой меня»: Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО

«Если вдруг что-то случится, ты прикрой меня, пожалуйста», - процитировал Лукашенко слова президента России.

В интервью журналистке Диане Панченко Лукашенко заявил, что до начала спецоперации Украина планировала нанести удар по территории Белоруссии.

Переговоры по Украине нужно начать без предварительных условий, считает Лукашенко. По его словам, Москве и Киеву следует обсудить территориальные вопросы, передает «Радиоточка НСН».

