КГБ Белоруссии опроверг информацию о введении режима КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) в Белоруссии не вводился. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
В четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране ввели режим КТО. По словам министра, белорусские вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ сообщил, что в стране в связи с обострением был введен режим повышенной террористической опасности.
«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. <...> В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению», - отметили в КГБ.
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