Лукашенко заявил о «нескольких десятках» российских ядерных боеприпасов в Белоруссии

В марте прошлого года российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ по просьбе Минска разместит в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие. Как отмечал в декабре 2023-го Александр Лукашенко, все российское ТЯО «на своих местах» и в хорошем состоянии, напоминает RT.

Накануне лидер Белоруссии заявил, что механизм использования размещенного в стране ТЯО не прописан в проекте новой военной доктрины республики. По словам Лукашенко, он обсуждает с Путиным порядок применения и ядерного, и обычного оружия.

