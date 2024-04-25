Лукашенко заявил о «нескольких десятках» российских ядерных боеприпасов в Белоруссии
«Несколько десятков» российских ядерных боеприпасов размещено на территории Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.
В марте прошлого года российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ по просьбе Минска разместит в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие. Как отмечал в декабре 2023-го Александр Лукашенко, все российское ТЯО «на своих местах» и в хорошем состоянии, напоминает RT.
Накануне лидер Белоруссии заявил, что механизм использования размещенного в стране ТЯО не прописан в проекте новой военной доктрины республики. По словам Лукашенко, он обсуждает с Путиным порядок применения и ядерного, и обычного оружия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры анонсировало законопроект по запрету массовых спам-обзвонов
- Лукашенко заявил о «нескольких десятках» российских ядерных боеприпасов в Белоруссии
- Песков: все контракты, которые курировал арестованный Иванов, продолжатся
- МИД опроверг данные о планах запретить выдачу и замену документов за рубежом
- Пранкер Вован заявил, что не шутит о личной жизни, национальностях и религии
- Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области
- В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
- СК: Более 3,1 тысячи наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины
- Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в экранизации детектива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru