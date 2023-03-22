Лукашенко заявил, что Запад бесит союз России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны бесит союз России и Китая, сообщает БЕЛТА.

«Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся», - сказал Лукашенко.

С 20 по 22 марта лидер КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом. Стороны обсуждали экономическое сотрудничество, а также ряд других вопросов.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:КитайРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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