Лукашенко заявил, что Запад бесит союз России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны бесит союз России и Китая, сообщает БЕЛТА.

«Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся», - сказал Лукашенко.

С 20 по 22 марта лидер КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом. Стороны обсуждали экономическое сотрудничество, а также ряд других вопросов.



