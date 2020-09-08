Лукашенко заявил, что задержанным в Белоруссии россиянам принесли извинения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянам, задержанным в Белоруссии по подозрению в дестабилизации обстановки в стране перед выборами, были принесены извинения. Об этом сообщает Интерфакс.

Задержанный в Минске россиянин рассказал подробности встречи с сыном Лукашенко

По данным агентства, Лукашенко об этом заявил в интервью российским СМИ. Президент отметил, что извинения россиянам до их возвращения на родину принес его старший сын Виктор Лукашенко, работающий советником по безопасности.

Напомним, 33 россиянина были задержаны под Минском в конце июля. Их обвинили в причастности к беспорядкам в белорусской столице как бойцов из ЧВК «Вагнер». Однако позже Минск отпустил задержанных.

В конце августа президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб. В интервью на телеканале «Россия 24» он рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенко
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