Лукашенко заявил, что два часа разговаривал с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 4 марта в течение двух часов беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
По его словам, они обсуждали, в том числе, развязанную Западом гибридную войну и санкции против Москвы и Минска.
«Вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, а гибридная война и санкции останутся.
Ранее Лукашенко заявил, что ни одна из белорусских воинских частей пока не покидала место постоянной дислокации, сообщает RT.
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