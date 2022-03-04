Лукашенко заявил, что два часа разговаривал с Путиным

По его словам, они обсуждали, в том числе, развязанную Западом гибридную войну и санкции против Москвы и Минска.

«Вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, а гибридная война и санкции останутся.

Ранее Лукашенко заявил, что ни одна из белорусских воинских частей пока не покидала место постоянной дислокации, сообщает RT.