Лукашенко заявил, что действия Европы могут привести к третьей мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что действия Европы против Минска, России и Китая «создают очаг сильного напряжения».

По его словам, нацеливая гибридную войну против трёх упомянутых государств, европейцы провоцируют «третью мировую войну».

Белорусский лидер уточнил, что под европейцами он подразумевает не народы, а исключительно «безумных политиков». По его мнению подобные действия европейских государств объясняются их отношениями с США, которые являются отношениями «метрополии и колонии».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия западным санкциям, сообщает RT.

