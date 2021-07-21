Лукашенко заявил, что действия Европы могут привести к третьей мировой войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что действия Европы против Минска, России и Китая «создают очаг сильного напряжения».
По его словам, нацеливая гибридную войну против трёх упомянутых государств, европейцы провоцируют «третью мировую войну».
Белорусский лидер уточнил, что под европейцами он подразумевает не народы, а исключительно «безумных политиков». По его мнению подобные действия европейских государств объясняются их отношениями с США, которые являются отношениями «метрополии и колонии».
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия западным санкциям, сообщает RT.
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