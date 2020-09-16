Лукашенко запросил у РФ новые вооружения и манёвры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с просьбой к Владимиру Путину о поставке в республику новых типов вооружения. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл с рабочим визитом в Минск, передает государственное агентство БелТА.
Лукашенко также предложил продолжить в будущем военные учения «Славянское братство», которые сейчас проводятся на полигоне под Брестом, а также спланировать новые совместные манёвры. По словам президента Белоруссии, при этом Москве и Минску не стоит огладываться на мнение других в этом вопросе.
«Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти», - заявил Лукашенко. Он также выразил уверенность, что никто не сможет «вбить клин» в отношения двух союзных государств.
В свою очередь Сергей Шойгу сообщил, что Белоруссия и Россия наметили провести в текущем году в общей сложности до 130 совместных мероприятий в военной области. Однако, эта программа исполнена только на 30%, констатировал с сожалением глава российского оборонного ведомства.
Он считает необходимым выйти до конца года хотя бы на 70%. Следующие учения пройдут уже в октябре. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время переговоров с Шойгу выразил благодарность руководству РФ за поддержку, оказанную в сложный период.
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