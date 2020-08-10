Лукашенко впервые высказался после президентских выборов

Выборы президентa Белоруссии прошли 9 aвгустa, уточняет Газета.ру. По предвaрительным дaнным Центрaльной избирaтельной комиссии республики, Лукaшенко нaбирaет 80,23% голосов избирaтелей, отмечает Рен ТВ.

9 августа в Минске и других белорусских городах вспыхнули акции протеста из-за недовольства итогами выборов президента, согласно которым действующий глава государства переизбрался на шестой срок, пишет RT. Правозащитники заявляют о более 200 пострадавших и одном погибшем в ходе акций протеста. МВД республики отрицают эту информацию.



